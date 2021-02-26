Chery опубликовала фото салона кроссовера Tiggo 8 Pro для России

Китайская компания Chery распространила фото салона нового кроссовера Tiggo 8 Pro, который появится на российском рынке в марте 2021 года.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 26 февраля, в салоне автомобиля будут преобладать черные и темно-коричневые цвета. Водительское сидение новинки оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, а также настройками в зоне поясничного упора.

Функция памяти позволит запомнить настройки сидения водителя вместе с положениями зеркал заднего вида и настройками мультимедийной системы.

Атмосферная светодиодная контурная подсветка салона доступна в семи цветах и подстраивается под стиль вождения и ритмы музыки, созданной объемным звучанием из восьми динамиков.

Автомобиль получит мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 12.3 дюйма, систему кругового обзора, которая активируется автоматически при движении менее 20 км/ч, двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, паноранмую крышу.

Над внешностью модели Tiggo 8 Pro работала международная команда дизайнеров под руководством Стива Юма, в бэкграунд которого входит опыт работы в компаниях General Motors, Ford, Hyundai, Buick of China и South Korea.

Автомобиль получит решетку радиатора, выполненную в оригинальном стиле 3D-матрицы. Внутренний дизайн LED-фар ближнего и дальнего света включает в себя двойные сверкающие лезвия. Функция статического освещения поворотов реализована с помощью противотуманных LED-фар, что значительно улучшает видимость и облегчает маневрирование в темное время суток.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X. Длина модели составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Клиренс равен 190 мм.

25 января сообщалось, что Chery планирует начать продажи на российском рынке нового седана Arrizo 5.

Автомобиль Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт и выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке.