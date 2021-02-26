Собянин заявил о преодолении Москвой самого страшного этапа пандемии

Москва преодолела самый страшный этап пандемии COVID-19 и готова к новой борьбе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год» в пятницу, 26 февраля.

Он отметил, что значительная часть столицы и сегодня «еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу».

«Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — приводит агентство «Москва» слова Собянина.

Чиновник добавил, что в Москве «готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад».

По его словам, если бы в столице не приняли жесткие ограничения для недопущения распространения коронавируса, жертв могло бы быть больше.

В ходе коллегии мэр вручил благодарности группе сотрудников московского Роспотребнадзора за плодотворную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия горожан.

«Вы можете гордиться, что вы своей работой, своим трудом спасли многих и многих москвичей. Я от имени горожан хочу вам сказать спасибо, поблагодарить вас», — сказал Собянин.

О спаде пандемии COVID-19 в Москве градоначальник говорил еще 19 февраля.

25 февраля Собянин также рассказал об устойчивом снижении заболеваемости и допустил смягчение ряда ограничений по коронавирусу в ближайшие пару месяцев. Послабления коснутся в том числе лиц старше 65 лет. Он выразил надежду на то, что пожилые продолжат активно прививаться от этой инфекции, а ситуация с пандемией — стабилизироваться.

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