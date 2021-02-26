Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Олимпийский комитет Белоруссии возглавил сын Лукашенко
Мир
Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией
Экономика
Российские биржевые индексы на открытии торгов упали на 2,5%
Общество
Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке
Армия
Россия начала военные учения на Курилах
Экономика
Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС
Экономика
Минфин Белоруссии заявил о заинтересованности в новых кредитах от РФ
Экономика
В России средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей
Мир
Покинувшие на дрезине КНДР российские дипломаты вернулись в Москву
Сюжет:

Собянин заявил о преодолении Москвой самого страшного этапа пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва преодолела самый страшный этап пандемии COVID-19 и готова к новой борьбе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год» в пятницу, 26 февраля.

Препаратная функция: чем отличаются вакцины от СOVID-19
«Известия» составили памятку, которая поможет сделать выбор между «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

Он отметил, что значительная часть столицы и сегодня «еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу».

«Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — приводит агентство «Москва» слова Собянина.

Чиновник добавил, что в Москве «готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад».

По его словам, если бы в столице не приняли жесткие ограничения для недопущения распространения коронавируса, жертв могло бы быть больше.

В ходе коллегии мэр вручил благодарности группе сотрудников московского Роспотребнадзора за плодотворную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия горожан.

«Вы можете гордиться, что вы своей работой, своим трудом спасли многих и многих москвичей. Я от имени горожан хочу вам сказать спасибо, поблагодарить вас», — сказал Собянин.

О спаде пандемии COVID-19 в Москве градоначальник говорил еще 19 февраля.

25 февраля Собянин также рассказал об устойчивом снижении заболеваемости и допустил смягчение ряда ограничений по коронавирусу в ближайшие пару месяцев. Послабления коснутся в том числе лиц старше 65 лет. Он выразил надежду на то, что пожилые продолжат активно прививаться от этой инфекции, а ситуация с пандемией — стабилизироваться.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021