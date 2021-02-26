Гости фестиваля на Ольхоне пожаловались на антисанитарию

Гости фестиваля ледовых скульптур Olkhon Ice Fest на Байкале жалуются на неработающие туалеты и антисанитарные условия вокруг них. Сотрудники нацпарка организовали служебную проверку.

Во время проверки природоохранного учреждения «Заповедное Прибайкалье» выяснилось, что туалетные кабинки, которые были переданы организатору фестиваля, действительно не работали. Дверцы в момент проведения инспекции были заперты, а прилегающая территория находилась в антисанитарном состоянии.

При этом площадка, на которой установлены ледовые скульптуры, исправно работала, ее посещали туристы.

В отношении организатора мероприятия составлен протокол о нарушении особого режима охраны особо охраняемой природной территории. Материалы проверки направили в региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Как пишет ИА IrkutskMedia, организатору к данному моменту удалось устранить все нарушения. Участок, на котором размещены туалетные кабины, привели в порядок.

Конкурс ледяных скульптур прошел на Байкале в рамках фестиваля Olkhon Ice Fest. Его победителями стали мастера из Екатеринбурга. Они изобразили прошлое, настоящее и будущее в виде песочных часов.