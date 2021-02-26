В РФПИ объяснили попытки подрыва доверия к «Спутнику V»

Противники российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» пытаются подорвать доверие к ней в мире, посколько она одна из самых лучших и они ее боятся. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии выставки, посвященной истории российского лидерства в области вирусологии, на площадке Российского исторического общества в пятницу, 26 февраля.

«Многие враги России пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире и они ее просто боятся», — приводит «РИА Новости» его слова.

Дмитриев полагает, что можно говорить не только о международном признании «Спутника V», но и о российском «лидерстве в мире». Он отметил, что российской стороне «надо быть скромной, но честной».

«У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться», — заключил он.

В начале февраля медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», которые подтвердили ее высокую эффективность и безопасность. В ходе третьей фазы клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. При этом ранее разработчики отмечали, что в отношении тяжелых случаев эффективность достигает 100%.

По словам президента России Владимира Путина, публикация Lancet о российской вакцине показывает авторитет не только препарата, но и самого издания.

24 февраля российскую вакцину зарегистрировали в Египте и в Гондурасе.

Ранее она была одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Габоне и других странах.

Как заявляла Еврокомиссия, российский препарат не производится в Европе, поэтому для его разрешения в Евросоюзе нужны инспекции предприятий, производящих его. РФПИ работает с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы начать постепенную экспертизу вакцины.

В начале февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Он был разработан Центром им. Гамалеи и зарегистрирован в августе 2020 года российским Минздравом. Препарат стал первой в России и в мире вакциной от COVID-19.