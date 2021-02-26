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Столб пепла на 2,5 км выбросил вулкан Эбеко на Парамушире

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Активность проявил в пятницу, 26 февраля, вулкан Эбеко на острове Парамушир. Он выбросил столб пепла. Вулканологи зафиксировали высоту выброса в 2,5 км.

Шлейф от вулкана растянулся на 3 км в юго-восточном направлении. Введен желтый цветовой код опасности для авиации, пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на сайт KVERT.

Эбеко является действующим вулканом на острове Парамушир. Его высота —1156 м. Это один из самых активных вулканов Курил.

26 февраля сообщалось о том, что длина лавового потока вулкана Ключевской, извержение которого продолжается на Камчатке, достигла 1,2 км. На истоке побочного прорыва он начал образовывать шлаковый конус. Его высота составила 50 м.

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