В России средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России в январе этого года вырос на 1,7% и впервые составил 3 млн 4 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму», ― объяснил агентству генеральный директор бюро Олег Лагуткин.

При этом он отметил, что такой рост опасений на данный момент не вызывает. Гендиректор «Эквифакс» также указал на то, что кредитное качество ипотеки в целом всё еще остается стабильное, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения. По его словам, для рынка это не несет негативного влияния.

Кроме того, он подчеркнул, что средняя сумма ипотечных кредитов продолжит увеличиваться и в будущем (до 7% в год).

Накануне вице-спикер Совфеда Николай Журавлев рассказал, что российские сенаторы предложили развивать программу льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной, распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Также отмечалось, что «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен».

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

Глава ЦБ напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая в настоящий момент провоцирует рост стоимости жилья. По ее словам, на региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры.

Ранее, 15 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.