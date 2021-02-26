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В «Аэрофлоте» объяснили предложение ввести «негарантированный» тариф

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Предложение о вводе «негарантированного» тарифа на авиаперевозки, по которому компания может менять условия без согласия пассажира, прорабатывался в период пандемии и в настоящее время не рассматривается. Об этом 26 февраля заявил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

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«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается. Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений», — приводит ТАСС слова Демина.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Аэрофлот» предложил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну ввести на территории России тариф, по которому у авиаперевозчиков будет право самим, без согласия пассажира, который купил билет по такому тарифу, менять условия перевозки: маршрут, дату, рейс и класс обслуживания. Кроме того, в некоторых случаях компания должна будет выплатить пассажиру компенсацию. Однако если уведомление о невозможности предоставить место в самолете пришло за две недели до вылета рейса, то компенсация не выплачивается.

По информации издания, авиакомпания спрогнозировала, что использование новых тарифов даст возможность снизить среднюю стоимость билета на 2%. Эту информацию прокомментировал ТАСС Демин. По его словам, «Аэрофлот» не сообщал АЭВТ о потенциальном снижении стоимости тарифов после введения такой нормы.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях сообщали, что «Аэрофлот» предложил снизить габариты провозимого багажа на 20% — с 203 до 158 см по сумме трех сторон. Факт обсуждения изменений правил провоза багажа подтвердил изданию представитель Минтранса. Он отметил, что инициатива нуждается в дополнительной проработке со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями.

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