Панели для солнечной электростанции привезли на Колыму

Из Владивостока в порт Магадана морским путем прибыли первые панели будущей солнечной электростанции для Омолонской ЗРК. По автозимнику их доставили на промышленную площадку ГОК «Кубака».

Материалы для фундамента солнечной электростанции привезут по железной дороге до Якутии, а затем по зимнику до площадки ГОКа. Общий вес всех комплектующих для монтажа электростанции — более 700 т.

Как рассказали ИА MagadanMedia в управлении информационной политики регионального правительства, в Северо-Эвенском округе продолжается реализация проекта по созданию первой на Колыме солнечной электростанции. Объект планируется запустить в IV квартале 2021 года.

«Зеленая» электростанция будет состоять из 5 тыс. фотоэлектрических модулей, поглощающих солнечное излучение с обеих сторон. Это позволит получать до 25% дополнительной выработки энергии.