Российские биржевые индексы на открытии торгов упали на 2,5%

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов, так в момент открытия (10:00 мск) индекс Московской биржи опустился на 1,62%, а индекс РТС снизился на 2,51%.

К 10:51 мск индекс Мосбиржи упал еще сильнее и находится на отметке в 3353,58 пункта, что свидетельствует о его падении на 1,65%. При этом индекс РТС к этому времени оказался на уровне в 1420,74 пункта, и падение с момента открытия торгов составило 2,04%.

Отмечается, что упали акции «Газпрома» (–0,94%), Сбербанка (–0,68%), «Лукойла (–0,5%), «Аэрофлота» (–0,66%) и «Алросы» (–0,84%).

Накануне Центробанк РФ выявил ряд случаев манипулирования акциями нескольких российских компаний на организованных торгах в период с 22 марта 2016 года по 23 августа 2018 года. В список тогда вошли ценные бумаги «Газпрома», Сбербанка, Московской биржи, «Башнефти», «Норникеля», «Лукойла», ВТБ Банка, «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго» и ТГК-14.

В середине января 2021 года Минфин России приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года, назвав ее основной задачей формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках.