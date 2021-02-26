Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке

Около четверти миллиона москвичей отдали свой голос в опросе по выбору памятника, установка которого планируется на Лубянской площади, первое место занимает кандидатура великого князя Александра Невского. Об этом свидетельствуют данные портала «Активный Гражданин» на 26 февраля.

В шорт-лист помимо полководца вошел революционер Феликс Дзержинский. Голосование, начавшееся накануне, продлится до 5 марта, отмечает телеканал 360°.

По данным на 10:00 мск, в опросе приняли участие 247 799 человек, за установку памятника Невскому проголосовали более 129 тыс. москвичей, а за памятник Дзержинскому более 118 тыс. (48%).

О том, что голосование по вопросу установки памятника запустят 25 февраля на нескольких площадках, сообщал 19 февраля председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

16 февраля в комиссии московской Общественной палаты по развитию гражданского общества и общественному контролю заявили, что предложат горожанам выбрать памятник для установки на Лубянке.

В тот же день председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что вопрос о памятнике следует вынести на референдум. По его мнению, возвращение того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения москвичей, архитекторов и историков. Также необходимо помнить об исторической справедливости.