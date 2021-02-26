В МИЦ «Известия» обсуждают реформирование института банкротства. Трансляция

В МИЦ «Известия» обсуждают реформирование института банкротства юридических лиц, которое предложило Минэкономразвития. К марту законопроект может быть внесен в Госдуму.

Какие изменения предусматривает новый законопроект, повысит ли он шансы должника на восстановление, как реформа отразится на арбитражных управляющих и электронных площадках, рассказывают:

– Александр Варварин, cтатс-секретарь-вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению;

– Наталья Федотова, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства);

– Наталья Коцюба, председатель Совета Национального союза профессионалов антикризисного управления (НСПАУ), представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам несостоятельности (банкротства);

– Олег Зайцев, председатель Банкротного клуба;

– Игорь Сорокин, председатель Совета Национального союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах».