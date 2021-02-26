В Совфеде прокомментировали авиаудар США по Сирии

Открытое применение военной силы США в Сирии может усилить напряженность в регионе и сорвать нормализацию отношений между Вашингтоном и Ираном в рамках СВПД. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По словам Косачева, в данную историю вовлечены Ирак, Сирия, Иран и США, однако, только Соединенные Штаты открыто применяют военную силу.

«США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права. История перерастает из странной в откровенно опасную, тогда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)» — отметил он.

Косачев также говорит, что в случае ракетного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде в понедельник, 22 февраля, именно неточное прояснение всех обстоятельств влияет на взаимоотношения государств на мировой политической арене.

Ранее, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что авиаудар Соединенных Штатов по объектам проиранского ополчения в Сирии требует осуждения со стороны мирового сообщества.

В тот же день издание Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что в результате авиаудара погибли несколько человек.

25 февраля агентство Reuters отметило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позднее в тот же день информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Соединенные Штаты уверены в том, что нанесли авиаудар в Сирии именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. Он добавил, что для уточнения целей использовали расследования и разведывательную информацию, предоставленную Ираком.

В этом же месяце район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.