На переселение камчатчев из аварийного жилья выделили 520 млн рублей

Изменения внесены в бюджет Камчатского края в связи с необходимостью финансирования программы переселения из аварийного жилья. В частности, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Основной объем дополнительного финансирования составляет 521,4 млн рублей, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на врио министра финансов Камчатского края Александра Бутылина.

Агентство добавляет, что в городе Вилючинске снесут 12 аварийных домов. Это будет сделано по требованию прокуратуры, которая провела проверку исполнения законодательства о содержании аварийного фонда. Было установлено, что с 2016 года не принималось мер к исполнению решения, дома продолжали ветшать, а к ним имелся свободный доступ.