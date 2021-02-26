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На переселение камчатчев из аварийного жилья выделили 520 млн рублей

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Изменения внесены в бюджет Камчатского края в связи с необходимостью финансирования программы переселения из аварийного жилья. В частности, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Основной объем дополнительного финансирования составляет 521,4 млн рублей, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на врио министра финансов Камчатского края Александра Бутылина.

Агентство добавляет, что в городе Вилючинске снесут 12 аварийных домов. Это будет сделано по требованию прокуратуры, которая провела проверку исполнения законодательства о содержании аварийного фонда. Было установлено, что с 2016 года не принималось мер к исполнению решения, дома продолжали ветшать, а к ним имелся свободный доступ.

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