Названа причина пожара с двумя погибшими в ЕАО

По предварительным данным, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в деревянном доме в селе Даниловка Смидовичского района ЕАО. Сгорела квартира в двухквартирном деревянном доме. Два человека погибли.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по ЕАО, сигнал на пульт дежурного поступил утром 26 февраля. Пожарных вызвали местные жители, которые увидели дым. В момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в одной из квартир дома.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. Во время локализации огня спасатели обнаружили двоих мужчин без признаков жизни. По предварительным данным, это 41-летний хозяин квартиры и его 54-летний брат.

25 февраля сообщалось о пожаре в частном доме в Миассе Челябинской области. При разборе завалов спасатели обнаружили тело девочки. Женщина и два ребенка смогли выбраться из дома и спаслись.