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Депздрав Москвы оценил готовность к борьбе с британским штаммом COVID-19

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Больницы и госпитали Москвы готовы к британскому штамму COVID-19. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«На сегодняшний день в Москве развернуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID-19 накоплен огромный опыт», — приводит сообщение «РИА Новости».

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Кроме того, по информации ведомства, профильные стационары выводят из работы из-за положительной динамики заболевания. Отмечается, что массовая вакцинация также «набирает обороты», согласно данным службы, всего в Москве привито почти 600 тыс. жителей.

Ранее в этот день стало известно, что британский штамм коронавируса впервые обнаружили у двух человек в Алжире. Один из заболевших прибыл ранее из Франции, другой является пациентом больницы города Шерага на севере страны.

14 февраля, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что России не удастся избежать проникновения на свою территорию британского штамма коронавируса. Он добавил, что подъем заболеваемости COVID-19 ожидает Россию в середине весны.

1 февраля, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили о том, что мутация на 56% заразнее, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.

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