Один человек пострадал при взрыве в кафе в Нижнем Новгороде

Один человек, по предварительным данным, пострадал в результате взрыва газа в кафе на цокольном этаже многоэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде, еще двое могут находиться под завалами. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняет РЕН ТВ, под завалами могут находится работники кафе. Сейчас ведется их поиск.

Ранее спасатели сообщали, что проверяют информацию о возможном нахождении людей под завалами.

По уточненным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в пристройке к многоэтажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. Затем возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась. Отмечалось, что проводится эвакуация жильцов дома.

Как рассказал заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, силами администрации города обеспечен пункт временного размещения для жителей, эвакуированных из двух подъездов дома. Людям предоставим горячий чай и необходимое питание. Для обследования несущих конструкций дома будут привлечены эксперты. После их заключения будет приниматься решение о возврате жителей в многоэтажку.

«Нижегородпассажиравтотранс» выделил автобусы для перевозки жильцов в ближайший пункт размещения, который расположен в одной из школ.

Сообщение о взрыве на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 09:13 мск. Ударной волной, как сообщали свидетели происшествия, задело припаркованные автомобили, частично выбиты оконные стекла дома.

Губернатор региона Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову выехать на место происшествия и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.