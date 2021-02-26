Спасатели потушили пожар на заводе по переработке отходов в Техасе

Три человека пострадали при пожаре на заводе в Техасе. Горело предприятие по переработке отходов. 150 спасателей тушили возгорание более пяти часов. Небо над Форт-Уэртом затянуло густым дымом, передает телеканал «Известия». Жителей города попросили не выходить на улицу и плотно закрыть окна. Но местные власти заявили, что эвакуация населения не потребуется.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.