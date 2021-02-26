Проект по обучению детей оказанию первой помощи запустили в Хабаровске

В Хабаровске стартовал проект по обучению детей и подростков основам жизнедеятельности. Он реализуется на деньги гранта президента России, который был предоставлен Фондом президентских грантов.

Мастер-классы по оказанию первой помощи проводят волонтеры и добровольцы Хабаровского отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Для занятий закупили 10 манекенов, с помощью которых студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий рассказывают ребятам основные правила проведения сердечно-легочной реанимации.

Глава регионального отделения «Школа безопасности» Тамара Хачатрян рассказала ИА AmurMedia, что за один учебный день удается провести до 15 мастер-классов. Сначала рассказывают теорию: как проверить у человека наличие сознания, пульса и дыхания. Затем на условно пострадавшем показывают, как правильно расположить руки при непрямом массаже сердца, как сильно надавить на грудную клетку и как правильно сделать искусственное дыхание.

За время проведения проекта в нем приняло участие более 4 тыс. школьников разного возраста.