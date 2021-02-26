В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят реформу института банкротства

26 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «Реформирование института банкротства».

Какие изменения предусматривает новый законопроект, повысит ли он шансы должника на восстановление, как реформа отразится на арбитражных управляющих и электронных площадках, расскажут:

Александр Варварин, cтатс-секретарь-вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению

Наталья Федотова, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства)

Наталья Коцюба, председатель Совета Национального союза профессионалов антикризисного управления (НСПАУ), представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам несостоятельности (банкротства)

Олег Зайцев, председатель Банкротного клуба

Игорь Сорокин, председатель Совета Национального союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах».

В феврале 2021 года Минэкономразвития инициировало новый вариант законопроекта о банкротстве юридических лиц. К марту законопроект может быть внесен в Госдуму.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.