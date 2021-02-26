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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят реформу института банкротства

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26 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «Реформирование института банкротства».

Какие изменения предусматривает новый законопроект, повысит ли он шансы должника на восстановление, как реформа отразится на арбитражных управляющих и электронных площадках, расскажут:

  • Александр Варварин, cтатс-секретарь-вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению
  • Наталья Федотова, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства)
  • Наталья Коцюба, председатель Совета Национального союза профессионалов антикризисного управления (НСПАУ), представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам несостоятельности (банкротства)
  • Олег Зайцев, председатель Банкротного клуба
  • Игорь Сорокин, председатель Совета Национального союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах».

В феврале 2021 года Минэкономразвития инициировало новый вариант законопроекта о банкротстве юридических лиц. К марту законопроект может быть внесен в Госдуму.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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