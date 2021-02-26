В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят реформу института банкротства
26 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «Реформирование института банкротства».
Какие изменения предусматривает новый законопроект, повысит ли он шансы должника на восстановление, как реформа отразится на арбитражных управляющих и электронных площадках, расскажут:
- Александр Варварин, cтатс-секретарь-вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению
- Наталья Федотова, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства)
- Наталья Коцюба, председатель Совета Национального союза профессионалов антикризисного управления (НСПАУ), представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам несостоятельности (банкротства)
- Олег Зайцев, председатель Банкротного клуба
- Игорь Сорокин, председатель Совета Национального союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах».
В феврале 2021 года Минэкономразвития инициировало новый вариант законопроекта о банкротстве юридических лиц. К марту законопроект может быть внесен в Госдуму.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.