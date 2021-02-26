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Названа дата начала продаж Lada Largus FL в России

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Российские продажи обновленной модели Lada Largus FL начнутся 5 марта 2021 года. Об этом со ссылкой на одного из дилеров АвтоВАЗа сообщил паблик «ВКонтакте» «Лада Ларгус Клуб».

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Серийное производство Lada Largus FL началось в начале февраля 2021 года. Обновленная модель получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлены новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Стартовая стоимость фургона в исполнении Classic начинается от 685 900 рублей. Стоимость пассажирских версий (пять мест) начинается от 690 900 рублей. Цена на новый Largus FL с третьим рядом сидений — от 817 900 рублей. Версии Cross также предлагаются в двух вариантах исполнения (пять и семь мест) по цене от 865 900 рублей.

19 февраля стало известно, что автомобили из обновленного семейства Lada Largus FL получат новый двигатель. Универсал или фургон можно будет заказать с 1,6-литровым бензиновым мотором с индексом 11182. Мотор развивает 90 л.с.

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