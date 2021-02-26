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Около 800 тыс. рублей направят на ликвидацию битумных ям в Биробиджане

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Биробиджану для ликвидации битумных ям необходимо порядка 800 тыс. рублей. В 2020 году было уничтожено самое опасное битумное болото, но по-прежнему действуют еще несколько резервуаров.

Как рассказал ИА EAOMedia мэр города Александр Головатый, в этом году в бюджете Биробиджана предусмотрено 300 тыс. рублей для решения этой проблемы. Однако для полной ликвидации битумных ям необходимо примерно 800 тыс. рублей. Часть работ решено выполнить в этом году. Постепенно все опасные места на улице Советской будут ликвидированы.

Проблема обсуждалась в городской думе на прошлой неделе. Вопрос в повестку включили по настоянию природоохранной прокуратуры. Отмечалось, что в летний период токсичная жижа растекается по прилегающей территории, что представляет угрозу для жизни и здоровья не только животных, но и людей. Кроме того, это негативно влияет на экологическое состояние окружающей среды.

В феврале 2020 года сообщалось о ликвидации смертельно опасного битумного болота в Биробиджане. На морозе токсичное вещество затвердело, поэтому его просто вырезали. Подрядчик вывез битум в Амурскую область, чтобы использовать для собственных нужд.

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