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Глава СВР Нарышкин привился «Спутником V»

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Глава Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что привился «Спутником V» и чувствует себя хорошо. Об этом в пятницу, 26 февраля, он сообщил журналистам на открытии выставки о российских достижениях в области разработки вакцин и эпидемиологии в Доме Российского исторического общества (РИО).

«Я сделал две прививки вакцины «Спутник V». И после первой, и после второй продолжаю чувствовать себя хорошо, очень бодро и комфортно», — отметил он.

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Нарышкин также заявил, что выбор россиян в пользу одной из отечественных вакцин будет абсолютно точным, так как он уверен в их эффективности.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что 43% врачей порекомендовали бы вакцину от COVID-19, которой привились сами, 38% — любую вакцину. Это показал опрос приложения «Справочник врача», проведенный для «Известий».

Согласно данным, вакциной «Спутник V» привился 91% опрошенных, «ЭпиВакКороной» — 6%, один человек привился «КовиВаком».

При этом 30% врачей заявили, что привились бы «Спутником V» при свободном выборе, 20% — «ЭпиВакКороной», 8% — «КовиВаком», следует из результатов опроса.

25 февраля, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщила, что эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» ожидается более высокой, чем у «КовиВак». По ее словам, здоровым взрослым предпочтительнее вакцинироваться именно «Спутником V», а не «КовиВаком», если для этого нет серьезных медицинских противопоказаний. Если они есть, то «КовиВак» станет запасным вариантом, отметила биолог.

20 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова, в середине марта первые 120 тыс. доз планируют запустить в гражданский оборот.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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