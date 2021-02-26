Отданный под COVID-19 госпиталь в Хабаровске вернулся к обычной работе

В Хабаровске к работе по профилю возвращают городскую больницу № 10, которая ранее занималась лечением больных с коронавирусной инфекцией. Первых таких пациентов больница приняла в марте 2020 года.

В ближайшее время основной корпус госпиталя поставят на санитарную обработку, которая займет не менее двух недель, рассказали ИА AmurMedia в краевом министерстве здравоохранения.

В самый пик заболевания, в ноябре-декабре 2020 года, госпиталь принимал до 560 пациентов, которые приезжали со всего региона. Коечный фонд разворачивали в буфетах, коридорах и в служебных помещениях больницы. Сейчас в госпитале пустует около 200 коек.

Агентство отмечает, что в Хабаровском крае больных с диагнозом COVID-19 лечили 22 медицинских учреждения. В самый разгар пандемии в них получали помощь порядка 3 тыс. человек. В данный момент в COVID-режиме работают 14 больниц. Коечный фонд в них постепенно сокращается.

Около 1,5 месяцев назад санитарную обработку прошел родильный дом № 2 в Хабаровске. За это время в нем на свет появилось 136 детей.

24 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае запустили автопоезд «Здоровье». В течение месяца специализированные автомобили посетят 19 селений Хабаровского и Вяземского районов, где отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты. Автопоезд перевозит вакцины против коронавируса, маммограф, флюорограф, аппарат УЗИ, а также стоматологическое оборудование.