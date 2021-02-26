Попова сравнила эпидситуацию с COVID-19 в России и в мире

Россия сегодня демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса, связанного с коронавирусом — значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии выставки, посвященной истории российского лидерства в области вирусологии, в Российском историческом обществе в пятницу, 26 февраля.

«Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира», — сказала Попова.

Она назвала это результатом работы российских ученых и практиков.

Глава надзорного ведомства добавила, что прививают от COVID-19 в России тремя вакцинами, что является невероятным результатом, которым можно гордиться.

По данным сайта Worldometer, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 113,5 млн человек, более 2,5 млн — умерли. Накануне в России за сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, это число стало наименьшим с 7 октября 2020 года.

Попова в эфире телеканала «Россия 1» 19 февраля отметила, что, несмотря на снижение заболеваемости в России, риск подхватить вирус всё еще достаточно высок. По ее словам, зимой иммунная система у человека слабее, чем осенью.

В России с 18 января началась масштабная вакцинация от коронавируса.

В основном для прививки доступна вакцина «Спутник V», разработанная специалистами центра им. Гамалеи.

Это первая в Росси и в мире вакцина от COVID-19, зарегистрированная российским Минздравом в августе 2020 года.

Также есть еще две российские вакцины от этого вируса — «ЭпиВакКорона» — разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак» — созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Ранее «Известия» сравнивали достоинства каждой из них.

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