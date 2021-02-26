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Сенатор прокомментировал проект Украины о наказании за сотрудничество с Россией

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Предложение украинских депутатов о введении уголовной ответственности за любое сотрудничество с Россией абсурдно, Киеву в первую очередь придется отказаться от транзита российского газа. Об этом сообщил «РИА Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков в пятницу, 26 февраля.

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«Получается, что любое сотрудничество с Россией на Украине, в том числе экономическое, они предлагают приравнять к коллаборационизму», — сказал сенатор.

Он отметил, что хоть инициатива и преподносится как политическая, «она несет серьезные экономические последствия для самой Украины».

«В случае принятия закона Киеву придется полностью добровольно отказаться от транзита российского газа, поскольку за его транспортировку Украина получает плату от России», — подчеркнул Цеков.

По мнению сенатора, законопроект репрессивен и для самих украинцев и предприятий этой страны.

«Если они продают свою продукцию в России, они коллаборационисты, если получают продукцию из России — нарушают закон», — заметил он.

Собеседник агентства выразил надежду, что эта инициатива парламенте не пройдет и возобладает здравый смысл, так как «экономическое благополучие Украины во многом зависит от сотрудничества с Россией».

Он назвал нынешнее руководство Украины, включая фракцию «Слуга народа», в которой предложили данную инициативу, коллаборационистами, потому что они уже давно сдали США и Евросоюзу национальные интересы страны.

Накануне группа депутатов из «Слуги народа» в Верховной раде предложила ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм, то есть за сотрудничество с Россией, которую Киев называет государством-агрессором. Виновным в этом правонарушении предлагается ограничивать на 15 лет доступ к госдолжностям. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых вели такое сотрудничество.

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