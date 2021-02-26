Полиция обнаружила более 20 кг взрывчатки и оружие на одной из дач под Брянском

Полицейские в Брянской области совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ России и Росгвардии в ходе специальной операции изъяли у дачника 20 кг взрывчатки и боеприпасы. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет пресс-центр МВД РФ.

Указано, что правоохранители задержали двоих мужчин, перевозивших в автомобиле наркотические средства. У пассажира машины во время задержания изъяли бумажные свертки с измельченной растительной массой, а затем дома у него обнаружились еще 17 свертков и два полимерных пакета с высушенным веществом.

В дачном доме фигуранта в ходе осмотра были найдены более 20 кг взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, снаряды, гранаты, детонаторы и патроны различного калибра. Подозреваемого заключили под стражу. По его словам, незаконно хранимые предметы он нашел в ходе раскопок на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны.

Водителя автомобиля обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.

Пассажиру предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ведется работа по установлению личностей возможных соучастников противоправной деятельности», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В конце декабря 2020 года в квартире 51-летнего москвича обнаружили несколько единиц оружия и сотни патронов. Было возбуждено дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.