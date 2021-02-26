В ЕАО с 1 марта снимут ограничения на работу кафе и ресторанов

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн подписал постановление об отмене с 1 марта ограничений на работу кафе и ресторанов. Об этом 26 февраля говорится на сайте регионального правительства.

«Соответствующее постановление было подписано сегодня. Ранее заведения общепита работали до 23:00», — сказано в сообщении.

В регионе до 1 апреля продлен масочный режим и запрет на проведение личных приемов в правительстве автономии. До 29 марта решено продлить меры по режиму самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.

С начала пандемии COVID-19 выявлен у 4317 жителей ЕАО. Из них выздоровели 4106, скончались 119 человек. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 4506 жителей автономии, из них 1806 уже закончили второй этап вакцинации.

12 февраля сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о снятии части ограничений, введенных из-за COVID-19. Согласно документу, заведениям общественного питания разрешено работать до 1:00.