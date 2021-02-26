Тренер рассказала о способах добиться идеального пресса

Тридцатилетняя фитнес-тренер из австралийского города Кэрнс (штат Квинсленд) Кэсс Ольхольм раскрыла секреты идеального пресса. Об этом 25 февраля пишет Daily Mail.

По словам тренера, чтобы выполнять сложные тренировки, необходимо много есть, но только здоровую пищу.

В частности, Ольхольм завтракает овсянкой, приготовленной на воде с добавлением миндального молока и кленового сиропа. Затем она выпивает кофе и коктейль, состоящий из кокосовой воды, ванильного протеинового порошка, банана, манго и семян чиа.

Обед и ужин женщины состоит из авокадо, ржаного хлеба, овощей, круп. При этом она может позволить себе несколько кусочков молочного шоколада в день.

Перед тренировкой она выпивает черный кофе и съедает горсть винограда, а после — выпивает протеиновый коктейль.

Тренировки Ольхольм состоят из множество упражнений, включая бег и лазанье по канату.

Она тренируется по четыре раза в неделю от 45 минут до часа. Тренер объяснила, что ей помогают оставаться в форме тренировки, которые направлены на все группы мышц.

11 февраля главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рекомендует отказаться от сладких продуктов, чтобы сохранить молодость. Она также советовала включить в рацион питания не менее 400 г овощей и фруктов.