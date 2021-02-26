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Российские дипломаты уехали из КНДР на самодельной дрезине

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Из-за закрытых более года границ между Россией и КНДР сотрудники российского посольства в Пхеньяне и члены их семей вернулись на родину на дрезине. Об этом сообщил МИД Российской Федерации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вначале дипломаты с семьями ехали 32 часа в поезде, затем еще два часа — в автобусе до границы. После этого их ждал пеший переход на российскую сторону. Для этого заблаговременно была изготовлена специальная тележка. На ней они проехали больше километра.


«Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя», — отмечают в ведомстве.

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На российской погранстанции Хасан соотечественников встречали коллеги из представительства МИДа во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморья автобус. Он доставил россиян в владивостокский аэропорт.

Позже представительство МИД России во Владивостоке сообщило на своей странице в Facebook, что дипломаты и члены их семей вылетели в Москву.

«На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», — рассказали в министерстве.

КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией на неопределенный срок из-за угрозы распространения COVID-19 3 февраля 2020 года.

Согласно официальным данным, в Северной Корее не зафиксировано случаев коронавируса. Однако власти этой страны ввели «ультраспециальные противоэпидемические меры», чтобы избежать заражений.

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