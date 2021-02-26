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Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

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Актер Калужского драматического театра Вячеслав Голоднов 25 февраля скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в Facebook.

«Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех. Царствие небесное», — написал Орляченко.

Причина смерти актера не называется.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Работал в Калужском муниципальном музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном театре юного зрителя. С 2005 года был актером Калужского областного драматического театра.

Известен по роли Славика «Скарлатины» из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999 год). Помимо этого, он снялся в таких кинолентах, как «Шериф» (2010) и «Танкисты своих не бросают» (2013).

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