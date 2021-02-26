Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» о возмещении вреда

Исковое заявление Енисейского управления Росприроднадзора к компании «Норильский никель» о возмещении вреда на 12,5 млн рублей за сброс сточных вод поступило в Аарбитражный суд Красноярского края. Об этом сообщается на сайте суда.

«В Арбитражный суд Красноярского края 25.02.2021 поступило исковое заявление Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора (далее — Росприроднадзор) к ПАО «ГМК «Норильский никель» о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (почве) на территории города Норильска Красноярского края вследствие сброса сточных вод», — отмечается в сообщении.

Вопрос о принятии иска к производству решится в течение пяти рабочих дней.

В исковом заявлении указывается, что Росприроднадзор установил, что 28 июня 2020 года сотрудники «Норникеля» через тело низовой дамбы перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке. Это было сделано с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) на прилегающие земельные участки тундровой зоны Норильска. В результате сброшенные на почву сточные воды загрязнили ее.

По данным «Норникеля», всего на фабрике были выявлены два случая слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию. Экспертиза проб воды показала, что слив не оказал негативного влияния на окружающую среду. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования) подтвердили это.

В «Норильском никеле» назвали подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми. В компании заявили о нулевой толерантности к экологическим нарушениям, пообещав применять жесткие санкции в случае их обнаружения.

13 июля был уволен директор, главный инженер и его заместитель по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений по итогам внутреннего расследования произошедшего на фабрике.

Это второй инцидент с компаниями «Норникеля» за последнее время. 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. В результате разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, сотрудники ТЭЦ были задержаны.

В начале февраля текущего года арбитражный суд Красноярского края решил взыскать с АО «НТЭК» 146,2 млрд рублей за экологический ущерб от аварии, практически полностью удовлетворив иск Росприроднадзора. В этом же месяце «Норильский никель» также получил требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ на сумму 494 млн рублей.

Кроме того, Енисейское управление Ростехнадзора сообщило, что оштрафует экспертную организацию «Безопасность в промышленности», которая проводила проверку резервуара на норильской ТЭЦ, на 1 млн рублей.