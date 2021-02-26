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Эксперт рассказал о планах ВСУ использовать дроны-камикадзе в Донбассе

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Украинские военные могут применить в Донбассе новые дроны, разработанные для использования во время боевых действий с низкой интенсивностью. Об этом в своем блоге для портала «Левый берег» написал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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«Как известно, в 2020 году в Украине состоялись испытания нового дрона-«камикадзе», способного наносить точечные удары по бронетехнике и огневым точкам противника. Дрон получил название «Гром ST-35» (экспортное название Silent Thunder)», — написал он.

Как отметил аналитик, «Гром», разработанный специалистами НПП «Атлон Авиа», предназначен в том числе и для того, чтобы выполнять боевые задачи в войне с низкой интенсивностью, которая в последние годы наблюдается в Донбассе.

Как пояснил эксперт, беспилотник поражает цели методом самоуничтожения и предложил использовать его «в том числе и как мстителя — за погибших воинов».

По его словам, уже в ближайшие три года украинские военные получат в свое распоряжении стратегический дрон «Сокол-300». Пока же ВСУ в 2022 году ожидают массовых поставок турецких беспилотных разведывательно-ударных комплексов Bayraktar TB2.

24 февраля, по сообщению пресс-службы управления Народной милиции ДНР, мирный житель Донецкой народной республики (ДНР) был ранен огнем украинских силовиков во время попытки перейти через линию разграничения в Донбассе. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение на территории, подконтрольной Украине.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.

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