Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 февраля

В Москве к вечеру пятницы ожидаются пробки до восьми баллов. Об этом сообщается в инфографике департамента транспорта столицы, опубликованной 26 февраля в Telegram.

Согласно информации, днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов.

В дептрансе также предупредили, что в центре утром затруднено движение на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов.

«Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 км МКАД, на внешней стороне 86 км МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, длина заторов составляет порядка 137 км.

Ранее в Гидрометцентре России отметили, что жителей Москвы и Московской области в пятницу ожидает гололедица, облачная погода с дождем и мокрым снегом.

В связи с сильным ветром в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности.