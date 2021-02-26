В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 2423 человека

За сутки в Москве 2423 пациента полностью вылечились от коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу, 26 февраля, столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в Москве по состоянию на 26 февраля выявили 1336 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что поборовшие COVID-19 горожане могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Донорами плазмы могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет (вес донора должен составлять более 50 кг).

Московские доноры с апреля 2020 года сдали уже 10 т плазмы с антителами к COVID-19.

19 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил о спаде пандемии COVID-19 в Москве.

За день до этого вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве четвертую неделю идет спад заболеваемости COVID-19. По ее словам, такая динамика наблюдается во всех возрастных группах, включая детей.

25 февраля Собянин допустил смягчение ряда ограничений по COVID-19 в ближайшие пару месяцев. Послабления также коснутся лиц старше 65 лет. Мэр выразил надежду на то, что пожилые люди будут продолжать активно вакцинироваться от коронавируса, а ситуация с пандемией стабилизироваться.

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