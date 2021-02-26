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В нацпарке рассказали о развлечениях белых медведей

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В дикой природе в перерывах между охотой и сном белые медведи развлекаются, используя остатки шкур жертв, водоросли и собственные лапы в качестве игрушек. Об этом сообщил национальный парк «Берингия» на Чукотке в преддверии Международного дня полярного медведя, который ежегодно отмечается 27 февраля по инициативе организации Polar Bears International.

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Сотрудник нацпарка и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев рассказал, что игрушками для медведей могут стать любые небольшие предметы, удобные для манипуляций лапами и пастью. Так, на острове Колючин медведица-подросток по кличке Малышка поймала и съела баклана, а его оперение использовала в качестве игрушек.

Медведица вертела ими в воздухе, швыряла в снег и ловила, а затем оставила. Через пару недель их нашел молодой самец по кличке Хоббит, который также использовал их как игрушку. Он зажимал одно крыло в зубах, а за второе тянул лапами. Правда в процессе игры он разорвал оперение на две части.

Также Кочнев рассказал, что на том же острове рядом с полевым лагерем ученых постоянно обитала упитанная медведица, получившая прозвище Мадам Огнетушитель. Однажды она нашла кусок жеваной моржовой шкуры. Убедившись, что питательных свойств в нем не осталось, она развлекалась тем, что размахивалась и хорошенько кидала шкуру, экспериментируя с тем, как далеко она отлетит.

Ученый рассказал и об игре медведей с растениями. Так, самец по прозвищу Синяк неподалеку от берега нарвал со дна большую охапку морской капусты, а затем, вертясь в воде, изображал борьбу с подводным чудовищем.

25 февраля сообщалось, что бурый медведь является лучшим олицетворением России среди животных и может служить ее национальным символом. Наиболее подходящим символом бурого медведя посчитали 62% опрошенных россиян в ходе исследования ВЦИОМ.

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