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Приморские ученые нашли антидот против высокотоксичного яда

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Соединения из морского плесневого гриба защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата, против которого нет антидота. Такие выводы сделали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова, результаты исследования 26 февраля опубликовала пресс-служба ДВФУ.

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Паракват ― высокотоксичное для животных и человека соединение-гербицид. Используется во многих странах, в том числе и в США, для обработки посевов и борьбы с сорняками. При этом в десятках стран, включая Россию, использовать ядовитое соединение запрещено из-за неоднократных случаев смертельного отравления при работе с гербицидом.

Гриб был выделен из мягкого коралла, собранного в Южно-Китайском море во время экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Опарин». Приморские ученые вместе с группой зарубежных коллег выяснили, что соединения из плесневого гриба Penicillium dimorphosporum могут защитить от воздействия параквата.

«В ходе дальнейших исследований мы хотим подробнее выяснить, каким образом эти природные молекулы защищают клетку. Возможно, они действуют как антиоксиданты, и, вероятно, они также могут защитить клетки от других токсичных веществ», ― рассказала кандидат химических наук, заведующая лабораторией биологически активных соединений Школы естественных наук ДВФУ Олеся Журавлева.

Кроме того, авторы исследования предполагают, что активные молекулы морского гриба могут усиливать действие некоторых известных лекарств. В этой связи на следующих этапах ученые намерены детально исследовать нейрозащитный механизм выделенных активных соединений, а также их потенциал в комбинации с другими препаратами.

В мае 2019 года ученые из Австралии нашли антидот против яда кубомедуз, которых называют морскими осами. Они считаются одними из самых опасных существ на планете. Специалисты обнаружили молекулярное противоядие, которое блокирует симптомы ожога и останавливает некроз, если этот антидот нанести на кожу в течение первых 15 минут после контакта с медузой.

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