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В ФРГ указали на «громадную ошибку» Киева из-за «Северного потока — 2»

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Украина совершает ошибку, пытаясь различными способами повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в пятницу, 26 февраля.

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Он обратил внимание на то, что американцы уже перестали вмешиваться в энергетическую безопасность Европы напрямую, как это было при президентстве Дональда Трампа. Теперь же это пытается делать Украина.

По словам политолога, в Киеве провоцируют конфликтные ситуации с Россией, чтобы в союзе с Польше «на последних метрах» остановить «Северный поток — 2». В это же время, Штаты данную ситуацию уже не поддерживают.

«Но я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне американское издание The National Interest назвало завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» еще одной победой президента России Владимира Путина. Авторы статьи полагают, что, достроив газопровод, Россия сможет оказывать влияние на большую часть Европы. Так, страна уже контролирует 40% европейского газового рынка, а с завершением строительства «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» это цифра возрастет до 70%.

24 февраля украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». Уточнялось, что Дуда согласился с Зеленским в том, что «нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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