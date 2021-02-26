«Айлендерс» разгромили «Бостон» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, состоявшаяся в четверг, 25 февраля, завершилась со счетом 7:2, сообщает «Спорт-Экспресс».
В составе победителей шайбы забросили Адам Пелеч, Мэтью Барзал, Энтони Бовилье, Джо Эберле, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли, Оливер Уальстрем. За «Бостон» отличились Ник Ричи и Крейг Смит.
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 броска по своим воротам, а также отдал голевую передачу.
«Айлендерс» набрали 23 очка за 19 матчей и поднялись на третье место в таблице Восточного дивизиона. «Бостон» с 24 очками в 17 играх занимает первое место.
Следующий матч «Айлендерс» проведут 28 февраля дома против «Питтсбурга». «Бостон» 27 февраля на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее, в четверг, «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Каролину Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.