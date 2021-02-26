Политолог предложил лишать регистрации НКО-иноагентов за незаконные акции

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций надо лишать регистрации. Письмо с соответствующим предложением отправлено на имя Генпрокурора Игоря Краснова, сообщает в пятницу, 25 февраля, RT.

Политолог в своем обращении указал, что некоторое время назад в России прошли несанкционированные уличные акции, организаторами которых стали представители одной из НКО, выполняющей функции иностранного агента.

Орлов подчеркнул, что представители данной организации продемонстрировали, что готовы умышленно идти на нарушение закона в целях посягательства на законную политическую систему РФ.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в законодательство новой нормы, предусматривающей право органов прокуратуры инициировать судебное рассмотрение дела о ликвидации НКО-иностранного агента в случае, если руководитель или члены руководящего органа данного юридического лица дважды в течении года были привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в тексте обращения.

Статья 20.2 КоАП предусматривает наказание за организацию несанкционированного массового мероприятия, за участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех функционированию транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Согласно закону физические лица, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Кроме того, главой государства был утвержден закон о запрете финансирования митингов и демонстраций из-за рубежа, иностранными агентами или анонимно. Документ запрещает проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов.