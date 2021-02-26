Пересекшие границу РФ с КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву

Российские сотрудники посольства РФ в КНДР и члены их семей, который из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса часть пути на родину преодолели на дрезине, вылетели из Владивостока в Москву. Об этом со ссылкой на представительство МИД РФ во Владивостоке сообщает ТАСС в пятницу, 26 февраля.

Отмечается, что рейс российских дипломатов был в 9:25 по местному времени (02:25 мск). В представительстве сообщили, что сотрудники посольства улетели благополучно.

25 февраля в Telegram-канале Министерства иностранных дел России сообщили, что сотрудники российского посольства в КНДР пересекли границу с РФ на дрезине из-за отсутствия пассажирского сообщения.

Как уточняется, восемь граждан РФ провели в поезде 32 часа, после чего пересели на автобус, а затем отправились в пеший переход.

По официальным данным, в Северной Корее не зафиксировано случаев заболевания COVID-19. Однако власти ввели «ультраспециальные противоэпидемические меры», чтобы избежать заражений.