В дни весенних каникул между Москвой и Мурманском запустят дополнительные поезда

В преддверии празднования 8 Марта и в дни весенних школьных каникул запустят дополнительные поезда между Москвой и Мурманском. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

Уточняется, что поезд №100 проследует по маршруту Москва–Мурманск 5 и 19 марта с отправлением в 19:53. Поезд №99 будет курсировать в обратном направлении 7 и 26 марта с отправлением из Мурманска в 16:05.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», в состав поезда будут включены 14 вагонов, семь из которых — купейные, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров, а также семь плацкартных вагонов.

Актуальное расписание движения поездов доступно на официальном сайте РЖД, приобрести билеты можно на сайте и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также во всех железнодорожных кассах.

25 февраля сообщалось, что компенсационные автобусы для перевозки пассажиров запустят на Киевском направлении МЖД 27 и 28 февраля в связи с изменениями расписания ряда поездов из-за проведения работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево.