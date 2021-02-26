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Кинолог назвал пять причин агрессии у собак

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За агрессией или злостью собаки зачастую стоят пять причин, такие как боль, необходимость самозащиты, страх, психологическая травма или гормоны. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам агрессивных пород собак не существует, а есть конкретные агрессивные особи, которых никто не дрессировал. Специалист отметил, что если воспитанная собака вдруг начинает вести себя агрессивно, то необходимо подумать, что заставило животное так резко измениться.

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«Первоисточником всех причин агрессии является страх: страх за безопасность, страх потери ресурсов, страх наказания или боли. Иногда неправильное поведение хозяина или проблемы со здоровьем могут вызывать такую реакцию», — сказал Голубев в беседе с «РИА Новости».

Кинолог добавил, что иногда животные испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к владельцу: деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин, не подозревая, что собаке больно, может погладить ее по поврежденному месту, объяснил он.

В таком случае помочь собаке может только ветеринар, после лечения агрессивное поведение собаки автоматически прекратится.

Также Голубев добавил, что чаще всего агрессивное поведение проявляют собаки, взятые из приюта, с улицы или от хозяев, которые издевались над животными. Подобного рода проблемы решаются вместе с дрессировщиком.

Ранее в январе Голубев рассказывал, что владельцам собак не следует обрабатывать лапы питомцев санитайзерами из-за риска алкогольной интоксикации у животных. Он отметил, что если питомец оближет обработанные санитайзером участки, то это может спровоцировать алкогольную интоксикацию.

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