Кинолог назвал пять причин агрессии у собак

За агрессией или злостью собаки зачастую стоят пять причин, такие как боль, необходимость самозащиты, страх, психологическая травма или гормоны. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам агрессивных пород собак не существует, а есть конкретные агрессивные особи, которых никто не дрессировал. Специалист отметил, что если воспитанная собака вдруг начинает вести себя агрессивно, то необходимо подумать, что заставило животное так резко измениться.

«Первоисточником всех причин агрессии является страх: страх за безопасность, страх потери ресурсов, страх наказания или боли. Иногда неправильное поведение хозяина или проблемы со здоровьем могут вызывать такую реакцию», — сказал Голубев в беседе с «РИА Новости».

Кинолог добавил, что иногда животные испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к владельцу: деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин, не подозревая, что собаке больно, может погладить ее по поврежденному месту, объяснил он.

В таком случае помочь собаке может только ветеринар, после лечения агрессивное поведение собаки автоматически прекратится.

Также Голубев добавил, что чаще всего агрессивное поведение проявляют собаки, взятые из приюта, с улицы или от хозяев, которые издевались над животными. Подобного рода проблемы решаются вместе с дрессировщиком.

Ранее в январе Голубев рассказывал, что владельцам собак не следует обрабатывать лапы питомцев санитайзерами из-за риска алкогольной интоксикации у животных. Он отметил, что если питомец оближет обработанные санитайзером участки, то это может спровоцировать алкогольную интоксикацию.