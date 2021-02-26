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В России за сутки выявили 11 086 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России выявили 11 086 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу, 26 февраля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых заболевших было зарегистрировано в Москве (1336), Санкт-Петербурге (947) и Московской области (502).

Зафиксировано 428 летальных исходов. За прошедшие 24 часа полностью выздоровели 15 722 пациента.

Всего с начала пандемии в России обнаружили 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 85 304 человека умерли, а 3 783 386 выздоровели.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что весенний рост числа заболевших COVID-19 не ожидается. Эпидемиолог Александр Горелов подчеркнул, что для того, чтобы Россия приблизилась к нулевым показателям заболеваемости, необходимо сформировать иммунную прослойку минимум у 60% населения.

В России 18 января началась масштабная вакцинация от СOVID-19. О необходимости начала кампании заявлял президент страны Владимир Путин.

25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин допустил смягчение ограничений по COVID-19 для людей старше 65 лет. Он выразил надежду на то, что пожилые люди будут продолжать активно вакцинироваться от коронавируса.

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