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На Киевском направлении МЖД запустят компенсационные автобусы 27-28 февраля

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Компенсационные автобусы для перевозки пассажиров запустят на Киевском направлении МЖД 27 и 28 февраля в связи с изменениями расписания ряда поездов из-за проведения работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции «Толстопальцево». Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба министерства транспорта дорожной инфраструктуры Московской области.

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В ведомстве отметили, что расписание будет скорректировано с 22:25 субботы до 14:25 воскресенье, 28 февраля.

«У части поездов, следующих на участке Солнечная - Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания. Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Автобусы будут следовать по маршрутам: Внуково — Лесной Городок, Апрелевка — Нара, от Киевского вокзала до станции «Нара», а также от станций «Лесной Городок», «Апрелевка» и «Нара» до Киевского вокзала.

Для проезда необходимо будет предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

8 февраля сообщалось, что в Москве и Подмосковье предложили запустить социальный карпулинг — это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами, следует из стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года.

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