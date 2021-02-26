Россельхознадзор выявил цветочный трипс в горшечных цикламенах из Нидерландов

Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям выявил в Подмосковье карантинный для России цветочный трипс в горшечных растениях цикламена из Нидерландов. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте ведомства.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре горшечных растений цикламена из Нидерландов специалисты выявили Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), который является карантинным для РФ.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР).

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», зараженные растения были уничтожены.

17 февраля сообщалось, что сотрудники Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили в свежей малине из Мексики цветочный трипс.