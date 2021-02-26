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Критиковавший Трампа сенатор Макконелл готов поддержать его на выборах

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Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконелл заявил о готовности поддержать экс-лидера США Дональда Трампа в случае его победы в номинации на пост президента страны от Республиканской партии на выборах 2024 года. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала Fox News.

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При этом он отметил, что между сегодняшним днем и 2024 годом «многое произойдет». Макконелл добавил, что сейчас в партии есть как минимум четыре кандидата, которые планируют выдвигать свои кандидатуры на следующих президентских выборах в США.

«Нет никакого конкретного действующего лица, это должна быть открытая гонка, и для вас должно стать удовольствием ее освещение», — добавил сенатор.

23 февраля другой сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни заявил, что в случае если Дональд Трамп решит участвовать в выборах главы государства в 2024 году, республиканцы снова выдвинут его кандидатом на кресло главы Белого дома.

20 февраля сообщалось, что Дональд Трамп впервые выступит публично после ухода с поста главы государства. 28 февраля он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. При этом в своей речи он намеревается выступить с критикой в адрес сенаторов-республиканцев, которые поддержали его импичмент.

22 февраля портал Axios со ссылкой на представителей политического окружения экс-лидера США сообщил, что выступление Трампа станет демонстрацией его центральной роли в Республиканской партии и того, что именно он фактически является «наиболее вероятным кандидатом» от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

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