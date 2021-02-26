В США снимут фильм по мотивам мультсериала про Бивиса и Баттхеда

В США заявили о съемках нового полнометражного фильма по мотивам популярного мультсериала про Бивиса и Баттхеда. Соответствующее заявление на YouTube сделал в четверг, 25 февраля, кабельный канал Comedy Central.

«Мы снимаем фильм. Он будет на Paramount+», — сообщили сами персонажи в видеоролике.

Мультсериал рассказывает о жизни двух американских подростков, которые живут в вымышленном городе штата Техас. Сериал выходил в эфир с 1993 по 2011 год, всего создатели выпустили восемь сезонов шоу. На основе сериала в 1996 году был снят полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку» (Beavis and Butt-Head Do America), пишет сайт aif.ru.

Летом 2020 года сообщалось, что к выпуску готовят два новых сезона мультсериала. Занимается перезапуском создатель оригинального шоу Майк Джайдж, он же отвечает за сценарий и производство. Он будет озвучивать главных персонажей сериала. О дате премьеры пока не сообщается.