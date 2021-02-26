Длина лавового потока вулкана Ключевской достигла 1,2 км

Длина лавового потока вулкана Ключевской, извержение которого продолжается на Камчатке, достигла 1,2 км. Об этом в пятницу, 26 февраля, ТАСС сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По словам специалистов, на истоке побочного прорыва Ключевского вулкана начал образовываться шлаковый конус, высота которого достигла 50 м. Кроме того, длина лавовых потоков увеличилась до 1,2 км, пишет RT.

«По руслам рек Крутенькая и Киргурич начали двигаться грязекаменные потоки, наиболее протяженный из них вышел в район совхозных полей в 8 км от поселка Ключи», — говорится в сообщении.

Специалисты составили смеху вероятного направления распространения грязекаменных потоков. По их подсчетам, они не должны затронуть поселок Ключи.

18 февраля произошел побочный прорыв, состоящий из двух параллельных трещин, которые располагаются на расстоянии порядка 250 м друг от друга.

Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Он располагается в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него находятся поселки Козыревск и Ключи.

24 февраля МЧС просило туристов воздержаться от посещения Ключевского вулкана. В текущий момент туристические группы в районе Ключевского вулкана не зарегистрированы. Спасатели призывают жителей и гостей Камчатки не совершать походы к вулкану.