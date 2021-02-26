Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Маск объяснил простой завода Tesla в США нехваткой комплектующих
Общество
Вильфанд пообещал «мрачную и скучную» погоду в Москве до конца февраля
Мир
В Бухаресте потребовали переименовать парк имени маршала Толбухина
Мир
Пентагон подтвердил удар по объектам ВС Ирана в Сирии
Мир
TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США
Экономика
QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей
Экономика
Производители намерены сдерживать цены на подсолнечное масло до конца августа
Спорт
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы
Культура
Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

Facebook восстановил все функции страниц австралийских СМИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Facebook в пятницу, 26 февраля, в полном объеме восстановила функции страниц австралийских СМИ в социальной сети. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC News.

Расфрендили страну: Facebook запретил делиться новостями с Австралией
Канберра захотела получить от компании деньги за рекламу

Австралийские пользователи Facebook с 26 февраля вновь могут читать и делиться местными и международными новостями на своих страницах. Все публикации на страницах СМИ Австралии были полностью восстановлены, а медиакомпаниям вернули возможность публиковать и распространять новости. Данное решение последовало за внесением поправок в кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ страны, принятый накануне парламентом.

Кроме того, компания уже подписала первые соглашения об оплате контента с рядом независимых СМИ Австралии.

«Facebook объявляет о подписании деклараций о намерениях с австралийскими независимыми медиакомпаниями Private Media, Schwartz Media и Solstice Media. Коммерческие соглашения, которые будут официально заключены в течение 60 дней, расширят список независимых СМИ Австралии, поддерживаемых Facebook», — цитирует ТАСС заявление руководителя отдела по связям с новостными СМИ Австралии и Новой Зеландии Эндрю Хантера.

18 февраля Facebook ограничил распространение новостного контента в Австралии в связи введением нового законодательства о сделках со СМИ. Власти Австралии предлагают обязать технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

22 февраля министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем заявил, что Федеральное правительство страны откажется от использования социальной сети Facebook для проведения рекламных кампаний и социальных проектов из-за ограничений, введенных компанией для всех пользователей страны.

В результате 23 февраля стало известно, что власти Австралии согласились пойти на уступки, и Facebook отменил свое решение об отмене ограничений новостного контента для пользователей Австралии, из-за которых жители страны не могли видеть новости и делиться ими в социальной сети.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021