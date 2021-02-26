Facebook восстановил все функции страниц австралийских СМИ

Компания Facebook в пятницу, 26 февраля, в полном объеме восстановила функции страниц австралийских СМИ в социальной сети. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC News.

Австралийские пользователи Facebook с 26 февраля вновь могут читать и делиться местными и международными новостями на своих страницах. Все публикации на страницах СМИ Австралии были полностью восстановлены, а медиакомпаниям вернули возможность публиковать и распространять новости. Данное решение последовало за внесением поправок в кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ страны, принятый накануне парламентом.

Кроме того, компания уже подписала первые соглашения об оплате контента с рядом независимых СМИ Австралии.

«Facebook объявляет о подписании деклараций о намерениях с австралийскими независимыми медиакомпаниями Private Media, Schwartz Media и Solstice Media. Коммерческие соглашения, которые будут официально заключены в течение 60 дней, расширят список независимых СМИ Австралии, поддерживаемых Facebook», — цитирует ТАСС заявление руководителя отдела по связям с новостными СМИ Австралии и Новой Зеландии Эндрю Хантера.

18 февраля Facebook ограничил распространение новостного контента в Австралии в связи введением нового законодательства о сделках со СМИ. Власти Австралии предлагают обязать технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

22 февраля министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем заявил, что Федеральное правительство страны откажется от использования социальной сети Facebook для проведения рекламных кампаний и социальных проектов из-за ограничений, введенных компанией для всех пользователей страны.

В результате 23 февраля стало известно, что власти Австралии согласились пойти на уступки, и Facebook отменил свое решение об отмене ограничений новостного контента для пользователей Австралии, из-за которых жители страны не могли видеть новости и делиться ими в социальной сети.