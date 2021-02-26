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Названы регионы-лидеры по приросту числа преступлений с начала года

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Тульская область и Адыгея стали лидерами по темпам прироста числа преступлений в России в январе текущего года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД РФ.

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По информации ведомства, в Тульской области темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,1%, в Адыгее — 21%. В пятерку лидирующих по этому показателю регионов также вошли Камчатский край — 15,2%, Севастополь — 15,1% и Алтай — 15%.

Снижение темпов прироста числа преступлений за первый месяц 2021 года зафиксировано в Карачаево-Черкессии (на 37,6%), Ненецком автономном округе (на 35%) и Еврейской автономной области (на 31,9%).

Всего, согласно данным МВД, в январе 2021 года зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений. По сравнению с январем прошлого года их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 12,4%.

Ранее в пятницу в МВД сообщили, что с начала 2021 года в России почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество преступлений с использованием оружия.

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